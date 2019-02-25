شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان: على النواب قراءة الدستور واللائحة قبل الحديث فى الاتفاقيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب النواب، بقراءة الدستور واللائحة والدستور، قبل مناقشة أى اتفاقية، لافتا إلى أن البعض يقول إن رئيس الجمهورية هو من يجب عليه أن يوقع على الاتفاقيات، فى حين أن مبادئ القانون الدولى بالاتفاقيات تقضى بأن الوزير يمكن له أن يوقع على الاتفاقية أو رئيس الوزراء أو أى سفير.

وأضاف أن هذه الاتفاقيات مهمة جدا وأى اقتصادى وهو مغمض يقول إنها فى حكم المنحة.

وأشار رئيس البرلمان، إلى أن الاقتصاد المصري متنوع وليس قائم علي مصدر واحد، وهذا التنوع يجعل الجميع مطمئن.

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وأضاف عبد العال: "أتعلمون أكبر دولة مدينة في العالم، المشكلة ليست في الديون، إنما قوة الاقتصاد وقدرته علي الاستيعاب".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم خلال مناقشته قرار رئيس الجمهورية رقم 68 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع بين حكومتي مصر وألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2016، والموقع في القاهرة بتاريخ 23 ديسمبر 2018.

وقرار رئيس الجمهورية رقم 69 لسنة 2019 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع بين حكومتي مصر وألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2016، والموقع في القاهرة بتاريخ 23 ديسمبر 2018.