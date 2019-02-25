ملك السعودية التقى ملك البحرين وأمير الكويت والمستشارة الألمانية في شرم الشيخ

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التقى ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في مقرّ انعقاد القمة العربية- الأوروبية في شرم الشيخ، ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة. وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية وآفاق التعاون بين البلدين.
والتقى أيضًا أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح. وجرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث حول العلاقات بين البلدين الشقيقين، ومستجدّات الأحداث في المنطقة.
كما التقى المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وتمّ خلال اللقاء بحث تعزيز العلاقات الثنائية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومستجدات الأحداث في المنطقة.
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