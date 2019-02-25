روحاني: انتصار سوريا هو انتصار لإيران وللأمة الإسلامية بأكملها

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني خلال لقائه الرئيس السوري بشار الاسد أن "وقوف الشعب الإيراني إلى جانب سوريا كان انطلاقا من موقف مبدئي بدعم الشرعية التي تقاوم الإرهاب"، مشيراً إلى أن "انتصار سوريا هو انتصار لإيران وللأمة الإسلامية بأكملها".
ولفت إلى أن "طهران ستستمر بتقديم ما يمكنها للشعب السوري لاستكمال القضاء على الإرهاب والبدء بإعادة الإعمار".
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