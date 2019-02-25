رئيس وزراء السودان يعفي مدير عام هيئة الموانئ البحرية من منصبه

أصدر رئيس الوزراء السوداني، محمد طاهر أيلا قرارا بإعفاء مدير عام هيئة الموانئ البحرية، جلال الدين محمد أحمد، من منصبه، على خلفية إضراب عمال.
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