أصدر رئيس الوزراء السوداني، محمد طاهر أيلا قرارا بإعفاء مدير عام هيئة الموانئ البحرية، جلال الدين محمد أحمد، من منصبه، على خلفية إضراب عمال.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس وزراء السودان يعفي مدير عام هيئة الموانئ البحرية من منصبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.