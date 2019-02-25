نائب عراقي: التوافق على قانون إخراج القوات الأميركية غير مسبوق

أكد النائب العراقي عن تحالف الفتح محمد كريم أن "التوافق السياسي على تمرير قانون إخراج القوات الأميركية من العراق غير مسبوق"، مبينا ان "التهديد الإرهابي للعراق يحتم على جميع الكتل السياسية التوحد لمواجهة التحديات".

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