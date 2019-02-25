خامنئي: الثورة الاسلامية ستشق طريقها الى الامام

دعا قائد الثورة الاسلامية السيد علي خامنئي، المدراء في البلاد الى "العمل الدؤوب والتحلي بالصبر"، مؤكدا أن "الثورة الاسلامية المباركة ستواصل شق طريقها الى الامام".

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