الملك المغربي: الأمن العربي يجب أن يظل شأنا عربيا دون أي تدخل خارجي

أكد الملك المغربي محمد السادس في رسالة للقمة العربية الأوروبية أن "الأمن العربي يجب أن يظل شأنا عربيا دون أي تدخل خارجي"، مشيراً إلى أن "التحديات الخطيرة التي يواجهها العالم العربي ترجع أحيانا لسياسات بعض بلدانه تجاه البعض الآخر"، لافتاً إلى أن "القضاء على التحديات التي يواجهها العالم العربي رهن بالامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول".

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