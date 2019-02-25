بنس يؤكد لزعيم المعارضة الفنزويلية تأييد ترامب الكامل له

أكد نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، تأييد الرئيس دونالد ترامب الكامل لزعيم المعارضة الفنزويلية خوان غويادو. ونقل بنس الذي التقى غوايدو في بوغوتا خلال اجتماع "مجموعة ليما" رسالة إلى الأخير من الرئيس الأميركي مفادها "نحن معك مئة بالمئة".

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