برلماني ايراني: باكستان لا تقوم بما يتوجب عليها من السيطرة على الحدود

اعتبر نائب رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية كمال دهقاني أن "الوتيرة الراهنة للسيطرة على الحدود من قبل باكستان تتعارض مع الاتفاقية الامنية مع ايران"، مشيراً إلى أن "لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الاسلامي وبناء على طلب من النواب عقدت اليوم اجتماعا بحضور وزير الداخلية للبحث في اوضاع الحدود".

وحول موضوع السيطرة على الحدود الايرانية الباكستانية، لفت دهقاني إلى أن "النواب انتقدوا خلال الاجتماع اهمال الحكومة الباكستانية في التصدي للارهابيين، واعتبروا هذا الامر بانه يتعارض مع مبدا سياسة الحكومة الباكستانية في السيطرة على الحدود ورعاياها لمنع مشاركتهم في الاعمال الارهابية".

واوضح ان "الوتيرة الراهنة للسيطرة على الحدود من قبل باكستان تتعارض مع الاتفاقية الامنية الموقعة بين ايران وباكستان"، مشيراً إلى أن "المتوقع هو ان تقوم باكستان بالسيطرة على حدودها وهو الامر الذي لم يحدث مما ادى الى زعزعة الامن في الحدود لذا فان النواب دعوا الى متابعة القضية من قبل وزير الداخلية واتخاذ الاجراءات المناسبة لتوفير الامن في الحدود الشرقية".