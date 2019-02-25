وزير خارجية قطر دعا إلى محاسبة المسؤولين عن الحصار المفروض على بلاده

دعا وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى "محاسبة المسؤولين عن الحصار المفروض على قطر"، معتبرا أن "النهج الذي تتبعه الدول المقاطعة لبلاده يستهدف المواطن القطري في حياته".

ولفت إلى أن "المجتمع الدولي أدرك الدولي بطلان المزاعم التي يقوم عليها الحصار الذي يستهدف المواطنين القطريين ويهدف للنيل من الدولة" ووصف التدابير التي اتخذتها السعودية والبحرين والإمارات بالإضافة إلى مصر بـ"أنها تخالف مواثيق حقوق الإنسان وتهدد النسيج الاجتماعي والروابط الإنسانية".

وطالب بـ"محاسبة المسؤولين عن هذه التدابير غير المشروعة"، مؤكداً أنه "برغم الحصار فإن مسيرة التنمية والتقدم تمضي بخطى حثيثة".