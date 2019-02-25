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محكمة بحرينية تثبّت أحكام السجن ضد أقارب ناشط بحريني معارض

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أيّدت البحرين أحكاما بالسجن ضد أقارب ناشط بارز أدينوا بزرع أجهزة متفجرة زائفة، بحسب ما أعلنت منظمة حقوقية، في قضية انتقدتها الأمم المتحدة ووصفتها بالانتقام السياسي.

واعتقلت والدة زوجة الناشط سيد أحمد الوداعي من "معهد البحرين للحقوق والديمقراطية" ومقره لندن، وابنها وأحد أقاربه وحكم عليهم بالسجن عام 2017 بتهمة زرع أجهزة متفجرة زائفة. وثبتت محكمة التمييز في البحرين ، أحكام السجن لثلاث سنوات على الثلاثة، بحسب ما أعلن معهد البحرين للحقوق والديمقراطية، في حكم نهائي لا يمكن استئنافه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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