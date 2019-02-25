ترامب: القمة المرتقبة مع كيم جونغ أون ستكون جيدة للغاية

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه "يعتقد أن القمة المرتقبة مع نظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون ستكون جيدة للغاية"، مشيراً الى "اننا نريد نزع السلاح النووي".

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