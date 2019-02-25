الرئاسة التركية: حجم الاستثمارات الدولية بتركيا وصل 13.2 مليار دولار في 2018

كشف رئيس مكتب الاستثمار في رئاسة الجمهورية التركية آردا أرموت عن "وصول حجم الاستثمارات الدولية المباشرة في البلاد خلال 2018 إلى 13 مليارًا و163 مليون دولار أميركي"، موضحاً أن طالاستثمار العالمي المباشر انخفض بنسبة 19 في المئة في جميع أنحاء العالم بسبب المخاطر المتزايدة في الاقتصاد العالمي والسياسات الحمائية".

ولفت إلى أن "حجم الاستثمارات الدولية المباشرة في تركيا العام الماضي وصل إلى 13 مليارا و163 مليون دولار، مسلجة زيارة هامة بنسبة 14 بالمئة"، مؤكداً أن "تلك الزيادة تعد نتيجة للثقة في الاقتصاد التركي وإمكانات البلد"، مشيراً إلى "تسجيل انخفاض بنسبة 40 بالمئة في 2018 للاستثمارات الدولية المباشرة في البلدان المتقدمة، بحسب توقعات منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية للعام 2018".

وأضاف:" فيما سجلت الاستثمارات الدولية المباشرة في البلدان النامية زيارة بنسبة 2 بالمئة"، مشيراً إلى أن "تركيا لم تكن دولة منافسة كثيرة لجذب الاستثمار حتى العام 2002، مؤكدًا أن المعدل الوسطي لحجم الاستثمارات المباشرة بلغ 13 مليار دولار سنويًا خلال الأعوام الـ 16 الأخيرة".

وبيّن أن "معدل حصة تركيا من الاستثمارات المباشرة في العالم خلال الأعوام 16 الأخيرة بلغ 0,9 بالمئة"، مشددًا أن "العام 2006 سجل أعلى معدل بنسبة 1.36 بالمئة"، مشددًا على أن "تركيا تهدف للاستحواذ على 1,5 بالمئة من الاستثمارات الدولية المباشرة على المدى القصير، و2 بالمئة على المدى الطويل".

وأوضح أن "هولندا تتصدر البلدان الأكثر استثمارًا في تركيا خلال العام الماضي، تليها أذربيجان".