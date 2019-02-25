اللقيس بحث سبل التعاون مع مدير عام أكساد واستقبل سفراء ومحافظ البقاع

بحث وزير الزراعة حسن اللقيس في الوزارة مع المدير العام للمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والاراضي القاحلة – أكساد، رفيق علي صالح، سبل التعاون العلمي بين الوزارة ومنظمة أكساد لاسيما في دراسة السدات المائية في مختلف المناطق اللبنانية، والتجارب المشتركة مع مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية خصوصاً في مجال استنباط أصناف القمح والشعير والزراعة الحافظة، وتزويد الوزارة بأعداد من أغنام العواس والماعز الشامي. وقد أكّدا على تدريب فنيين من وزارة الزراعة في مجالات الري وتحصين المواشي، وتم الاتفاق أيضاً على تزويد الوزارة بكميات من أشجار الزيتون.

ثم استقبل الوزير اللقيس سفير الاورغواي ريكاردو ناريو في لبنان (Ricardo Nario) بحضور مستشارته الدكتورة مشيك، وتطرق البحث الى سبل تطوير تبادل المنتجات الزراعية وخصوصاً استيراد اللحوم وتصدير الفواكه اللبنانية الى أسواق الاورغواي، وتناول الحديث ايضا زيادة اللقاءات لتمتين العلاقات التجارية بين البلدين.

والتقى اللقيس سفير كوريا الجنوبية في لبنان يونغ داي كوان بحضور مستشارته الدكتورة مشيك وتطرق البحث الى التعاون بين البلدين ولاسيما في المجال الزراعي. وتركز البحث على المشاريع التنموية الريفية التي يمكن التعاون في تمويلها وتنفيذها في لبنان. وتم الاتفاق على عقد المزيد من اللقاءات لاحقاً بحضور خبراء من وزارة الزراعة الكورية لتحديد هذه المشاريع في مختلف المناطق اللبنانية.

كما استقبل الوزير اللقيس بحضور مستشاره الدكتور محمد فران سفير باكستان نجيب دوراني في زيارة تهنئة، وتطرق البحث الى التبادل التجاري للمنتجات النباتية والحيوانية، بالإضافة الى تبادل الخبرات في المجال العلمي والاكاديمي في مختلف القطاعات الزراعية.

وأكد اللقيس خلال استقباله محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر على أهمية النهوض بالمناطق الريفية وتوفير المشاريع التنموية لها، لافتاً الى أهمية التشدد في مكافحة التهريب. فيما ذكر المحافظ خضر بعد اللقاء، ان " شرحت للوزير اللقيس واقع القطاع الزراعي في المحافظة والمشاكل التي يعاني منها القطاع وتطرق الحديث الى سبل تطوير الثروة الحيوانية وتربية الاسماك النهرية. وسمعت كلاماً مطَمئِناً عن خطط ستدخل حيز التنفيذ قريباً. كما بحثنا امكانية تأمين المساعدات لتمويل مشاريع تنموية من الجهات المانحة".