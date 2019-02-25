القواس: آن الأوان للم شمل الحزب وقياداته السابقة والحالية

اعتبر عضو القيادة القطرية لحزب البعث العربي الإشتراكي في لبنان محمد شاكر القواس أنه آن الأوان للم شمل الحزب وقياداته السابقة والحالية من خلال تشكيل لجنة مركزية وانتخاب أمين عام جديد للحزب في لبنان.

من جهة أخرى دعا القواس إلى توحيد صفوف البعثيين والقوميين سياسياً في لبنان من خلال جبهة وطنية تقدمية تجمعهم إلى جانب القوى الناصرية والقومية المؤمنين بالأمة وحقيقتها وتاريخها ومستقبلها وبنهج المقاومة دفاعاً عن قضيتها وحقوقها ومصالحها وذوداً عن كرامتها.