الحسن استقبلت سفراء اميركا والامارات وتشيكيا وهولندا

عرضت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن مع سفيرة الولايات المتحدة الاميركية في بيروت اليزابيت ريتشارد للعلاقات اللبنانية الاميركية حيث قدمت ريتشارد خلال اللقاء، عرضا لمجالات التعاون بين السفارة الاميركية ووزارة الداخلية لا سيما البرامج الامنية والتنموية الجاري تنفيذها، مؤكدة الاستعداد لتعزيز اطر التعاون. كما تطرق اللقاء الى مسألة تعزيز وضع السجون.

والتقت الحسن سفير الامارات حمد سعيد الشامسي الذي قدم لها التهنئة على تسلمها مهامها، معربا عن دعم الامارات لتعيين امرأة في المناصب الحكومية والرسمية.

وأشار الى أن "الامارات بصدد تعزيز الكوتا ليكون نصف البرلمان من النساء، وان 30 في المئة من الديبلوماسيين نساء، كما ان 65 في المئة من الموظفين في الامارات هم نساء".

وكان اللقاء مناسبة استعرض فيها الاوضاع في لبنان والمنطقة والملفات ذات الاهتمام المشترك.

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كما بحثت مع سفيرة تشيكيا في لبنان ميكاييلا فرونكوفا في العلاقات اللبنانية التشيكية. وقالت فرونكوفا بعد اللقاء: "هذا هو اجتماعي الأول مع معالي الوزيرة بصفتها الجديدة كوزيرة للداخلية، ونحن على معرفة قديمة، وتناول البحث العلاقات المشتركة بين بلدينا. كما تطرقنا إلى الاجتماع الذي عقد بين رئيسي وزراء بلدينا على هامش مؤتمر القمة العربي الأوروبي في شرم الشيخ وهو الاجتماع الأول الذي يعقد بينهما، كما تناول البحث مع معالي الوزيرة الشؤون التي تهم وزارتي الداخلية في بلدينا وكيفية تعزيز التعاون بينهما".

أضافت: "لقد مضى على وجودي في لبنان سنتان، وأستطيع القول ان الوضع الأمني الآن جيد جدا، ويتحسن باستمرار، وأشعر بأني في أمان خصوصا أني أتنقل كثيرا في لبنان من دون أي مشكلة، وأبلغت معاليها عن الشعور العام بالراحة الذي شكله قرارها بإزالة العوائق الاسمنتية أمام الوزارة".

ثم استقبلت الحسن سفير هولندا في لبنان يانس فولمانز، وتم استعراض للعلاقات والملفات ذات الاهتمام المشترك، وبحث في امور تتعلق بحقوق الانسان والمرأة ووضع السجون.