جنبلاط بعد لقائه عطالله: مستعدون لكل تعاون لختم ملف المهجرين وفتح صفحة انماء الجبل

في إطار المبادرة لحلّ ملف المهجّرين بشكل كامل، زار وزير المهجّرين غسان عطالله رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط في كليمنصو، حيث سمع منه كلّ الدعم لخطّته التي تعتمد المعيار الواحد في معالجة الملفات لطيّ هذه الصفحة الى غير رجعة، مشدّداً على أن اليد ممدودة لأي تعاون. وكتب جنبلاط بعد اللقاء عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، ان "اللقاء ودي وصريح مع وزير المهجرين السيد غسان عطالله وكما سبق وذكرت فانني والحزب الاشتراكي نعلن عن استعدادنا الكامل لكل تعاون معه لختم هذا الملف وفتح صفحة انماء الجبل بشتى المجالات".

الوزير عطالله أكّد من ناحيته أن "العمل لن يتوقّف حتى الانتهاء من معالجة كلّ الملفّات لحين الوصول الى إقفال أبواب وزارة المهجّرين بعد أن يأخذ كل ذي حقّ حقّه، لتفتح بعدها وزارة الإنماء أبوابها". ولفت عطالله "الى أهمية التعاون مع الحزب التقدمي الاشتراكي وعلى رأسه النائب السابق وليد جنبلاط ومختلف الأفرقاء، لتحقيق هذه الغاية التي من شأنها أن تقود الى العودة الفعليّة وتجذّر أبناء المنطقة بأرضهم، وتسهم في تحسين وتحصين وحدة الصف ومشهد التآخي والعيش المشترك."