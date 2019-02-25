رابطة معلمي التعليم الاساسي تلتقي شهيب وتسلمه مذكرة بمطالبها

التقت الهيئة الادارية لرابطة معلمي التعليم الاساسي الرسمي في لبنان برئاسة بهاء تدمري وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب بحضور مدير عام التربية فادي يرق ومستشار الوزير أنور ضو ، وتسلّم شهيب من الرابطة مذكرة أعربت فيها عن "ثقتها بشهيب وإحترامه للمعلم وقيمته ودفاعه عنه وعن المدرسة الرسمية".

وطالبت الرابطة شهيب بمعالجة عدد من القضايا أبرزها حاجة المدارس الرسمية إلى آلاف المعلمين نتيجة عدم دخول معلمين جدد إلى ملاك وزارة التربية، وتنفيذ عملية المناقلات قبل البدء بالعام الدراسي من كل عام، والعمل على تحديث المناهج التعليمية، وإعادة النظر بقرار عدم التشعيب، وإزدياد أعداد التلاميذ والسبب الضائقة المالية عند الأهالي والنتائج الجيدة في الشهادات الرسمية".

كذلك طالبت ارابطة شهيب بـ "دفع مستحقات الصناديق كاملة عن السنة الماضية، وتوفير عقود المعلمين المتسعان بهم، وإيجاد آلية لاستعادة المتعاقدين الحاليين".