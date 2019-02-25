العثور على جثة في الخيام وبعد الكشف عليها تبين ان الوفاة طبيعية

عثر على جثة المدعو م.ع في بلدة الخيام - محلة الشراقي، وعملت سيارة عائدة للهيئة الصحية الاسلامية على نقله الى مستشفى مرجعيون الحكومي. وحضرت الادلة الجنائية، وبعد الكشف على الجثة من قبل الطبيب الشرعي تبين أن الوفاة طبيعية.

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