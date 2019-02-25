قمرالدين التقى وفدا من حركة صرخة المظلومين وتابع حملتي نظافة نهر أبو علي وساحة الكورة بطرابلس

التقى رئيس بلدية طرابلس أحمد قمرالدين، خلال لقائه في مكتبه في القصر البلدي، وفدًا شعبيًّا من الهيئة التأسيسية لحركة "صرخة المظلومين في طرابلس والشمال"، تقدّمه بلال الدهن أبو الرضا.

وشرح الوفد "معاناة الطبقة الفقيرة، وصعوبة الحصول على لقمة العيش في ظلّ الأوضاع الراهنة في البلاد"، وتطرّق إلى "العمالة الأجنبية المنافسة وضرورة تنظيم الأكشاك والبسطات وتسهيل أمور المواطنين في النطاق العقاري لطرابلس".

وشكر الوفد لقمرالدين "تفهّمه لمعاناة المواطنين ومطالبهم، وحرصه على تطبيق النظام لما فيه مصلحة الجميع بعيدًا عن المحسوبيات، لاسيما خطوته في تأمين سوق البسطات في الزاهرية للحفاظ على قوت مئة عائلة من أصحاب البسطات التي كانت منتشرة في دوار نهر ابو علي ومحيطه".

ونقل الوفد عن قمرالدين سعيه إلى "تأمين أراضي في مناطق طرابلسية لإقامة أسواق مشابهة لسوق البسطات الجديد، لإيواء أصحاب البسطات الّتي تتمّ إزالتها من شوارع طرابلس".

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إلى ذلك، تابع قمرالدين حملة النظافة الّتي أطلقتها بلدية طرابلس بالتعاون مع شركة "لافاجيت" لتنظيف مجرى نهر أبو علي في المدينة، الّذي يقع تحت وصاية وزارة الطاقة والموارد المائية.

في هذا الإطار، أوضح رئيس دائرة النظافة المهندس مازن بازرباشي أنّ "عمال البلدية وآليّاتها بالتعاون مع آليات "لافاجيت" وبتوجيه من قمرالدين، باشروا بتعزيل مجرى النهر انطلاقًا من الشلفة من الجهة الشرقية بين أبي سمراء والقبة، وتستمرّ خلال الأيام المقبلة مرورًا بالقلعة والجسرين والتبانة وصوًلا إلى رأس نهر أبو علي عند شاطئ البحر".

من جهته، شدّد قمرالدين على "ضرورة أن يلتزم السكان والأهالي والتجار عدم رمي النفايات والأوساخ مجدّدًا، حفاظًا على سلامة المواطنين، ولاسيما أنّ كمية الردميات والأوساخ في المجرى كبيرة والوزارة المعنية لم تلتزم نظافة مجرى النهر، وبالتالي انتشر البعوض والعواقص والأمراض الّتي تهدّد صحة المواطنين".

وكان قمرالدين قد أثنى على مشروع تنظيف ساحة الكورة أمس الأحد، من دائرة النظافة في البلدية وبالتعاون مع لجنة "من أجل طرابلس نظيفة وجميلة"، برئاسة منذر كبارة وشركة "لافاجيت"، حيث أشرف المهندس بازرباشي على عمليات تنظيف الساحة والشوارع المحيطة وتنظيف الحيطان ونزع الملصقات وأوراق النعي واللافتات.