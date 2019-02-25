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محافظ رام الله والبيرة مخيم الميه وميه وتفقدت مجمع ياسر عرفات

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زارت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، مخيم الميه وميه يرافقها مسؤولة الاتحاد العام للمرأه الفلسطينية فرع لبنان امنة جبريل وأمين سر "حركة فتح" في منطقة صيدا العميد ماهر شبايطة ومسؤول العلاقات العامة في الامن الوطني الفلسطيني في لبنان العميد سعيد العسوس "ابو نادر"، ومسؤول شعبة المية ومية واعضاء الشعبه، حيث تفقدت مجمع ياسر عرفات وروضة هدى زيدان في المخيم.

وجالت غنام على صفوف الروضة وتحدثت مع الاطفال عن فلسطين، قبل ان تقدم لهم الالعاب الترفيهية والثقافية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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