قيومجيان التقى السفير الألماني ووفدا من الوكالة الفرنسية للتنمية

استقبل وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان في مكتبه في الوزارة، السفير الألماني يورغ برغلن في زيارة تعارف، وجرى عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين والدعم الذي توفره المانيا اجتماعيا للبنانيين عبر الوزارة.
كما استقبل قيومجيان وفدا من الوكالة الفرنسية للتنمية ضم المدير الاقليمي في الشرق الاوسط اوليفيه راي، مسؤولة المشاريع لويز لابورت والمستشار الاقليمي الرئيسي ستين نورلوف، وتناول البحث سبل التعاون بين الوكالة والوزارة وامكانية دعم المشاريع المزمع تنفيذها".
وبصفته الوزير الوصي على المؤسسة العامة للاسكان، عرض قيوميجيان مع مدير عام المؤسسة روني لحود للمراحل التي بلغها البحث عن مخرج لأزمة الاسكان.
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