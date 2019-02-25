الحكومة البريطانية أعلنت حظر حزب الله بشكل تام: منظمة إرهابية

أعلنت الحكومة البريطانية، حظر حزب الله في بريطانيا بشكل تام ووصفته بـ"المنظمة الإرهابية"، فيما رحبت إسرائيل بهذا القرار ودعت الأمم المتحدة إلى القيام بالمثل.

وكشف وزير الداخلية ساجد جاويد في بيان ان "حزب الله مستمر في محاولاته لزعزعة استقرار الوضع الهش في الشرق الأوسط، ولم نعد قادرين على التفريق بين جناحه العسكري المحظور بالفعل وبين الحزب السياسي". مؤكدا ان لذلك اتخذت قرار حظر المجموعة بأكملها".

وقد تصل عقوبة الانتماء إلى حزب الله أو الترويج له إلى السجن 10 سنوات. ومن المقرر أن يصوت البرلمان على القرار هذا الأسبوع. وفي رد فعل على ذلك أشاد وزير الخارجية الاسرائيلية اسرائيل كاتس بالقرار البريطاني، اعتبار حزب الله بأكمله منظمة إرهابية".

يذكر ان القرار البريطاني جاء عقب موجة غضب بعد ظهور أعلام حزب الله في تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في لندن.