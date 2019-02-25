الأسد يزور إيران لأول مرة منذ بدء الأزمة السورية

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365 - وكالات

قالت الرئاسة السورية، الإثنين، إن الرئيس السوري بشار الأسد بدأ زيارة عمل إلى إيران والتقى خلالها بالمرشد الأعلى الإيراني آية الله على خامنئي.

وأشارت الصفحة الرسمية للرئاسة عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن اللقاء استعرض علاقات "الأخوة الراسخة التي تجمع بين شعبي البلدين، حيث تم التأكيد على أن هذه العلاقات كانت العامل الرئيسي في صمود سوريا وإيران في وجه مخططات الدول المعادية التي تسعى إلى إضعاف البلدين وزعزعة استقرارهما ونشر الفوضى في المنطقة ككل".

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كما أشار المرشد الإيراني إلى أن الانتصارات المتتالية للجيش السوري على الإرهاب "وجهت ضربة قاسية للمشروع الغربي والأمريكي في المنطقة".

التقى الأسد أيضًا بالرئيس حسن روحاني، وتعد هذه الزيارة هي الأولى منذ بدء الأزمة السورية عام 2011.

وتعد إيران أكبر الداعمين للأسد منذ بدء الحرب الأهلية، وتواجه هجوما كبيرا من إسرائيل بسبب دورها وتمركز قوات تابعة لها في سوريا.