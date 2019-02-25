محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبد الكريم: أصدرت وزارة القوى العاملة، النشرة القومية للوظائف رقم 405، والتي تضم عدد من الوظائف تصل رواتبها لـ 3500 جنيه بالمحافظات. وجاءت النشرة كالآتي:

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كانت هذه تفاصيل خبر برواتب تصل لـ 3500 جنيه.. "القوى العاملة" تُعلن النشرة القومية للوظائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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