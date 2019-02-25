جوتيريش يحث واشنطن وموسكو على منع انهيار معاهدات الحد من الأسلحة

محمد اسماعيل - القاهرة - جنيف (د ب أ)

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الإثنين، من خطورة إضاعة عقود من العمل لجعل العالم أكثر أمانا، حيث حث الولايات المتحدة وروسيا على إنقاذ معاهدات الحد من الأسلحة.

وقال في كلمة أمام مؤتمر الأمم المتحدة حول نزع السلاح "سأكون صريحا، المكونات الرئيسية في بنية الحد من الأسلحة على المستوى الدولي تنهار"

وأعلنت الولايات المتحدة وروسيا انسحابهما من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى، حيث تزعم واشنطن أن موسكو انتهكت المعاهدة من خلال تطوير صواريخ أرضية يصل مداها إلى المدى المحظور الذي يتراوح بين 500 كيلومتر و5500 كيلومتر.

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وقال جوتيريش إن إنهاء المعاهدة سيجعل العالم- وخاصة أوروبا- أكثر اضطرابا وأكثر خطورة.

وتابع "لا يمكن ببساطة أن نتحمل العودة إلى سباق نووي جامح مثل الأيام المظلمة أثناء الحرب الباردة".

وحث جوتيريش الجانبين على الانخراط في حوار مخلص حول القضية ودعا القوتين العظمتين إلى تمديد معاهدة "ستارت الجديدة"، وهي معاهدة ثنائية للحد من الأسلحة من المقرر أن ينتهي العمل بها في 2021 .

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة "هذه المعاهدة هي الأداة القانونية الدولية الوحيدة التي تقلص حجم أكبر ترسانتين نوويتين في العالم".