للمرة الثالثة.. تركيا تفشل في تشغيل مطار إسطنبول الجديد بشكل كامل

محمد اسماعيل - القاهرة - إسطنبول (د ب أ)

أكد اتحاد شركات "كونسرتيوم" (مطار اسطنبول الكبير) المسؤول عن إنشاء وتشغيل مطار اسطنبول الدولي الجديد، اليوم الإثنين، تأجيل التشغيل الكامل للمطار إلى أبريل المقبل وذلك للمرة الثالثة.

كانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن تعثر التشغيل الكامل للمطار، مما أدى إلى تأجيل نقل حركة السفر من وإلى مدينة إسطنبول من مطار أتاتورك الدولي إلى المطار الجديد، والذي كان مقررا له خلال الأيام من 29 إلى 31 ديسمبر الماضي، ثم تأجلت هذه الخطوة إلى يومي 1 و2 مارس المقبل، قبل أن يتم التأجيل للمرة الثالثة إلى أبريل المقبل.

وقال كونسرتيوم "مطار اسطنبول الكبير" إن التشغيل الكامل للمطار سيتم يومي 5 و6 أبريل المقبل، دون تقديم أي أسباب للتأجيل.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتبنى مشروع المطار الجديد ويأمل أن يصبح أكبر مطار في العالم، حيث تقدر طاقته الاستيعابية الأولية بحوالي 90 مليون راكب سنويا.

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وكان أردوغان قد افتتح المطار يوم 29 أكتوبر الماضي وكان من المقرر في بادئ الأمر أن يدخل المطار مرحلة التشغيل الكامل بنهاية 2018.

ويستهدف المطار الجديد أن يحل محل مطار أتاتورك المزدحم.

ويستقبل مطار اسطنبول الجديد حاليا عددا محدودا من الرحلات الدولية.

يذكر أن مشروع المطار الجديد يستهدف الوصول بطاقته الاستيعابية إلى 200 مليون راكب سنويا خلال عشر سنوات ليصبح أكبر مطار في العالم.