بـ7 طرب ونصف مليون جنيه.. سقوط "مروج حشيش" في كمين بولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كمين محكم أعده ضباط مباحث بولاق الدكرور لعاطل تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة أسفر عن ضبطه بمحل سكنه.

تحريات المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث بولاق الدكرور أكدت أن شابا عشريني يزاول نشاطا إجراما في ترويج الحشيش على عملائه، متخذا منطقة سكنه مسرحا لتجارته غير المشروعة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكن النقيبين كريم عبد الرازق وهشام شهاب معاونا المباحث من ضبط المتهم بأحد الأكمنة، وبحوزته 7 طرب حشيش ومبلغ 546 ألف جنيه وهاتف محمول.

أمام العقيد شامل عزيز، مأمور قسم بولاق الدكرور، أقر المتهم بحيازته للحشيش بقصد الاتجار، والمبلغ حصيلة البيع والهاتف للاتصال بعملائه، وتم إحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق.