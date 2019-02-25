جامعة أسوان تنظم قافلة طبية في دولة جيبوتي مارس المقبل (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

وافق مجلس جامعة أسوان، على تنظيم قافلة طبية إلي دولة جيبوتي خلال شهر مارس المقبل بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية، وذلك في إطار إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي أسوان عاصمةً للشباب الأفريقي عام 2019.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة أسوان الذي عقد اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور أحمد غلاب، وحضور الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس جامعة أسوان لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتورة حنان عبد المنعم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومستشاري رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

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وأوضح الدكتور أحمد غلاب أن القافلة الطبية إلى دولة جيبوتي سوف تستمر لمدة 5 أيام، وتضم العديد من التخصصات الطبية وهي الجراحة العامة وجراحة الأوعية الدموية والتخدير والرمد والأنف والأذن والحنجرة وذلك في إطار دور جامعة أسوان المجتمعي تجاه الأشقاء في القارة السمراء.

كما استعرض مجلس جامعة أسوان زيارة المهندس مصطفي مدبولي رئيس الوزراء لجامعة أسوان مؤخرا، وقدم رئيس الجامعة الشكر لرئيس الوزراء لاهتمامه بالنهوض بالمؤسسات التعليمية في مصر.

كما وافق المجلس أيضا على إنشاء وحدة الإبداع التكنولوجي للنابغين في كلية هندسة الطاقة ومنح بعض الدراجات العلمية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.