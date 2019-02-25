الحريري: نسعى لنقل تجربة السيسي في الإصلاح إلى لبنان

محمد اسماعيل - القاهرة - شرم الشيخ (أ ش أ)

أشاد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، بما قام به الرئيس عبدالفتاح السيسي من إصلاحات اقتصادية شاملة على مدار السنوات الماضية في مصر، والتي نجحت في تغيير وجه مصر، قائلا: "نسعى في لبنان لنقل هذه التجربة".

وأضاف الحريري - على هامش مشاركته في القمة العربية الأوروبية التي اختتمت أعمالها اليوم بشرم الشيخ - إنه التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم وتم مناقشة الكثير من القضايا التي تهم البلدين.

وتابع: "إن لبنان تسعى لنقل التجربة المصرية في مجال الإصلاح الاقتصادي والتي جعلتنا فخورين بها"، مؤكدا أن لبنان في حاجة الى إصلاحات صعبة لكنها ليست مستحيلة وعلى الأحزاب أن تقبل بها.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تطلب وجود تغيير جذري في مفاهيم القرارات الصعبة التي يجب إتخاذها من أجل لبنان ما يستلزم ضرورة التزام الأحزاب بما تم اقراره في البيان الوزاري المشترك عند تشكيل الحكومة، قائلا: "إننا سنأخذ على عاتقنا توضيح الرؤية للشعب اللبناني لتقبل تلك الإصلاحات".

وقال رئيس وزراء لبنان: "إن بلاده يجمعها مع مصر علاقات كبيرة في عهد الرئيس السيسي"..مشيرا الى وجود تعاون كبير على أعلى المستويات بين البلدين في مجال الأمن والمعلومات ومكافحة الإرهاب.

وأضاف الحريري أن الكثير من دول العالم تتعرض للإرهاب ومكافحة الإرهاب يمثل أساس بناء أي اقتصاد والذي يتطلب تحقيق الاسقرار والامن وما يفعله الإرهابيون هو ضرب الاقتصاد والأمن معا وهؤلاء يخربون البلدان أينما ذهبوا.

وتابع، أن مكافحة الإرهاب في العالم العربي به جزء أمني علينا تطويره من خلال التعاون وأن نحسن أيضا من أوضاعنا اقتصاديا بما ينعكس إيجابيا على حياة المواطن العربي".

وحول القمة العربية الأوروبية، قال رئيس وزراء لبنان: إن القمة شهدت طرح العديد من القضايا التي جرى التحاور عليها .. مشيرا الى أن الحوار هو السبيل الوحيد للتوصل إلى توافقات في الرأي وما تم من لقاءات بين القادة العرب والأوروبيين على مدار يومين بشرم الشيخ مهم للغاية في تقدم العلاقة بين الجانبين.

وأكد الحريري على أن الدول العربية وأوروبا يمكنهما أن يكونا قوة اقتصادية كبيرة إذا ما تم التفاهم على النقاط الأساسية..لافتا إلى أن القمة أكدت الاتفاق على دعم لبنان في كافة المجالات ، كما أكد القادة الأوروبيون على ضرورة تطوير العلاقات مع لبنان خلال الفترة المقبلة.

وحول حظر بريطانيا لحزب الله اللبناني، قال الحريري: "إن ذلك مسألة تخص بريطانيا وليس لبنان"، مؤكدا حرص بلاده على الحفاظ على علاقات جيدة مع كافة الدول.

وبالنسبة للاجئين السوريين، أكد رئيس وزراء لبنان على أن اللاجئين السوريين يعاملون معاملة إنسانية في لبنان، لكن الأهم هو عودتهم إلى وطنهم سوريا عودة أمنة.