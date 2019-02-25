العراق تسلّم 14 مقاتلا فرنسيًّا في تنظيم "داعش" من قوّات سوريا الديمقراطيّة

وكالات - تسلمت السلطات العراقية 14 مقاتلا فرنسيا في تنظيم "داعش" من قوات سوريا الديمقراطية التي تشن هجوما لطرد التنظيم المتطرف من آخر معاقله في شرق سوريا، حسب ما أكد مصدر حكومي عراقي لوكالة "فرانس برس" اليوم الإثنين 25 فيفري 2019 .

ولم يؤكد المصدر نفسه ما إذا كان هؤلاء سيحاكمون في العراق أو ستتم إعادتهم إلى بلدهم الأصلي.