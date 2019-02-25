هكذا دافع الرئيس المصري السيسي عن تطبيق عقوبة الإعدام وماذا قال؟

وكالات - دافع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، الإثنين 25 فيفري 2019، عن سجل بلاده في مجال حقوق الإنسان وقال إن عقوبة الإعدام التي تصدرها المحاكم الجنائية في مصر وسيلة لأخذ حقوق ضحايا الهجمات الإرهابية بالقانون وجزء من ثقافة وقيم المنطقة.
وكان السيسي يرد على سؤال حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر خلال مؤتمر صحفي في ختام القمة الأولى بين الجامعة العربية والإتحاد الأوروبي والتي عقدت في منتجع شرم الشيخ على مدى يومين.
وقال السيسي إن الأولوية في الدول الأوروبية هي تحقيق الرفاهية لمواطنيها، لكن الأولويات في المنطقة هي "الحفاظ على بلادنا من السقوط والإنهيار والخراب".
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