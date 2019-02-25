الاتحاد الأوروبي يحث على تجنب التدخل العسكري في فنزويلا

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، إلى تفادي التدخل العسكري في فنزويلا فيما يتواصل القادة الأوروبيون مع كافة الأطراف المعنية بالأزمة، وفق ما أكدت المتحدثة باسم وزيرة الخارجية الأوروبية فديريكا موجيريني.

وقالت المتحدثة مايا كوتشيانيتش للصحافيين "ينبغي تجنب التدخل العسكري"، في حين يبحث المعارض خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيساً انتقالياً، في بوغوتا مع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس وحلفائه في مجموعة ليما في كيفية الضغط على الرئيس نيكولاس مادورو لإجباره على التنحي عن الحكم.

وقرر وزراء الخارجية موقف الاتحاد الأوروبي في اجتماع عقد، يوم الاثنين، الماضي في بروكسل.

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وأعلنت موجيريني، في ختام الاجتماع، "لقد استبعدنا بصورة قاطعة أي تأييد من جانب الاتحاد الأوروبي أو موافقة منه على تصعيد عسكري في فنزويلا".

وقال وزير الخارجية الإسباني، جوزيب بوريل، من جهته في مقابلة مع وكالة "إيفي" الإسبانية للأنباء، "حذرنا بشكل واضح من أننا لن ندعم تدخلاً عسكرياً أجنبياً (في فنزويلا) وسنشجبه بشدّة".

وذكّرت المتحدثة باسم موغيريني بأن الاتحاد الأوروبي يطالب "بحلّ سلمي وديموقراطي في فنزويلا، يستبعد بالتأكيد اللجوء إلى القوة"، مضيفةً أن الاتحاد يعمل على ذلك داخل مجموعة الاتصال الدولية.