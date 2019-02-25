السيسي في اختتام القمة العربية الأوروبية: قمة شرم الشيخ تاريخية

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن القمة العربية الأوروبية التي اختتمت أعمالها اليوم الاثنين في مدينة شرم الشيخ تعد "تاريخية". وقال في مؤتمر صحفي في ختام القمة: "القمة كانت تاريخية ليست لأنها الأولى وإنما لأهمية الموضوعات التي تمت مناقشتها". وشدد على أن القادة العرب أكدوا خلال القمة "على مركزية القضية الفلسطينية وضرورة التوصل لحل الدولتين". ولفت إلى أن الجانبين توافقا على أولوية تعزيز التعاون المشترك.

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