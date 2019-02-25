تقارب المواقف بين واشنطن وبيونج يانج تمهيدا لقمة ترامب وكيم

القمة الأمريكية – الكورية الشمالية

وكالات:

أعلنت مصادر حكومية كورية جنوبية أن واشنطن وبيونج يانج تمكنتا من تحقيق تقارب في المواقف خلال المشاورات تحضيرا للقاء القمة الأمريكية – الكورية الشمالية في فيتنام.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن مصادرها أن "الجانبين يجريان مناقشات تفصيلية.ومناقشاتهما أكثر جدية مما كانت عليه قبل القمة في سنغافورة العام الماضي. وهناك تقارب

في المواقف".

ولم تستبعد المصادر أن تكون المشاورات بين واشنطن وبيونج يانج قد حققت بعض التقدم بشأن تفكيك المنشآت النووية في يونج بيون، ما يعتبر أحد العناصر الرئيسية للبرنامج النووي لكوريا الشمالية.

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من جانبه، أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن قناعته

بأن القمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون ستكون مثمرة.

وقال ترامب خلال لقائه مع محافظي الولايات في البيت الأبيض، اليوم الاثنين: "نحن نبحث معه (كيم جونج أون) أمورا، لم يبحثها أحد من قبل... وأعتقد بأنها ستكون قمة رائعة".

ومن المتوقع أن تعقد القمة الثانية بين ترامب وكيم جونغ أون في العاصمة الفيتنامية هانوي يومي 27 و28 فبراير الجاري. وتجري في الوقت الحالي التحضيرات لذلك.