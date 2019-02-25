واشنطن بوست: الجيش الأمريكي يشن 4 غارات جوية بالصومال على مُسلحي حركة الشباب

الجيش الأمريكي

وكالات:

أكد الجيش الأمريكي مقتل مُسلحين اثنين من حركة الشباب الصومالية، في 4 غارات جوية على معاقلهم.

وذكر الجيش الأمريكي - في بيان أوردته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم الاثنين

- أن الغارات أسفرت أيضًا عن تدمير نقاط تفتيش ومرافق تُستخدم من جانب حركة الشباب في جمع الضرائب، لتمويل حملتهم العنيفةفي الصومال، مؤكدا عدم إصابة أو قتل أيًا من المدنيين إثر هذه الهجمات الجوية.



وأشار البيان إلى أنه بتنفيذ هذه الضربات الجوية يصبح عدد الضربات التي نفذها الجيش الأمريكي ضد حركة الشباب الصومالية خلال العام الجاري، 16 غارة.