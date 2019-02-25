أفغانستان: طالبان لم تقرر بعد مشاركتها في محادثات السلام

أكد الرئيس التنفيذي لحكومة الوحدة الوطنية الأفغانية عبدالله عبدالله، اليوم الاثنين، على أن حركة طالبان لم تتخذ قرارا بعد بشأن إجراء محادثات مع الحكومة الأفغانية، لإيجاد تسوية سياسية من شأنها أن تُنهي الأزمة القائمة في البلاد.

وقال عبدالله - في تصريح أوردته وكالة أنباء (خامة-برس) الأفغانية - إنه يثق في أن طالبان تمثل أحد العوائق الكبيرة في طريق السلام لكونها لم تحدد بعد موقفها حيال المشاركة في المحادثات مع الحكومة والأمة الأفغانية..مُشددًا بقوله "من مسؤوليتنا عدم ترك أي عذر لطالبان في هذا الشأن".

وأضاف أن الأمة الأفغانية تفقد فرصة كل يوم يمضي بالنزاع والحرب..مُشيرًا إلى أن ميناء جابهار هو واحد من الفرص التي

وتأتي تصريحات الرئيس التنفيذي لحكومة الوحدة الوطنية الأفغانية في ظل الجهود التي تُبذل لإيجاد تسوية تفاوضية تسهم في حل النزاع القائم في البلاد.

ومن جانبه..شدد المبعوث الأمريكي الخاص لدى أفغانستان زلماي خليل زاد على ضرورة استئناف المحادثات المباشرة مع الحكومة الأفغانية، في ظل امتناع حركة طالبان عن المشاركة في المحادثات المباشرة مع الحكومة. طريق السلام لكونها لم تحدد بعد موقفها حيال المشاركة في المحادثات مع الحكومة والأمة الأفغانية..مُشددًا بقوله "من مسؤوليتنا عدم ترك أي عذر لطالبان في هذا الشأن".وأضاف أن الأمة الأفغانية تفقد فرصة كل يوم يمضي بالنزاع والحرب..مُشيرًا إلى أن ميناء جابهار هو واحد من الفرص التيضاعت بفعل الحرب والعنف..مُحذرًا من أن البلاد ستفقد فرصة استخدام هذا الميناء مجددًا في حال لم يتم استعادة الأمن بشكل صحيح.وتأتي تصريحات الرئيس التنفيذي لحكومة الوحدة الوطنية الأفغانية في ظل الجهود التي تُبذل لإيجاد تسوية تفاوضية تسهم في حل النزاع القائم في البلاد.ومن جانبه..شدد المبعوث الأمريكي الخاص لدى أفغانستان زلماي خليل زاد على ضرورة استئناف المحادثات المباشرة مع الحكومة الأفغانية، في ظل امتناع حركة طالبان عن المشاركة في المحادثات المباشرة مع الحكومة.

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