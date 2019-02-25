السراج وميركل يتفقان على إنهاء التنافس الدولي والتدخلات الأوروبية السلبية في ليبيا

وكالات:

اتفق رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج خلال لقائه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الاثنين على هامش القمة العربية الأوروبية الأولي في شرم الشيخ ، على أهمية إنهاء التنافس الدولي والتدخلات السلبية وبالتحديد الأوروبية منها في ليبيا والتي ساهمت في إطالة عمر الأزمة.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أوردته بوابة "الوسط" الليبية أن السراج أكد خلال اللقاء عمق العلاقات بين البلدين وأبدى حرصه على تطويرها كما قدم لمحة للمستشارة الألمانية عن الوضع السياسي والأمني الراهن في ليبيا.

ومن جهتها .. جددت المستشارة الألمانية

دعم بلادها لحكومة الوفاق الوطني وللمسار الديمقراطي ومساعدة الشعب الليبي على الخروج من الأزمة الراهنة ..مؤكدة دعم بلادها لجهود رئيس المجلس الرئاسي للخروج من الأزمة والوصول إلى دولة مدنية ديمقراطية.وأكدت ميركل دعمها لخطة عمل المبعوث الأممي مع التأكيد على ضرورة إيقاف أي تصعيد عسكري من شأنه أن يقوض العملية السياسية، وضرورة إلزام الجميع باحترام قرارات مجلس الأمن الدولي بالخصوص.