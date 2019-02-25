الارشيف / اخبار العالم

ماكرون يعتزم زيارة العراق في وقت لاحق من هذا العام

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون- أرشيفية
وكالات:

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أنه يعتزم زيارة العراق خلال الأشهر المقبلة ، حيث ستشارك فرنسا في جهود إعادة إعماره.

وقال ماكرون - في مؤتمر

صحفي مع نظيره العراقي برهم صالح في العاصمة الفرنسية باريس حسبما ذكرت قناة (يورونيوز) الإخبارية الأوروبية - إن

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D

الصداقة القديمة (بين فرنسا والعراق) عملت كحاجز ضد الإرهاب ؛ وعلينا الآن أن نعززها بمشروعات مملوسة لبناء سلام طويل الأمد معا".. مضيفا أن "هذه ستكون هي رسالتي عندما أزور العراق في غضون أشهر قليلة."
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون يعتزم زيارة العراق في وقت لاحق من هذا العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى