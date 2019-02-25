ماكرون يعتزم زيارة العراق في وقت لاحق من هذا العام

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون- أرشيفية

وكالات:

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أنه يعتزم زيارة العراق خلال الأشهر المقبلة ، حيث ستشارك فرنسا في جهود إعادة إعماره.

وقال ماكرون - في مؤتمر

صحفي مع نظيره العراقي برهم صالح في العاصمة الفرنسية باريس حسبما ذكرت قناة (يورونيوز) الإخبارية الأوروبية - إنالصداقة القديمة (بين فرنسا والعراق) عملت كحاجز ضد الإرهاب ؛ وعلينا الآن أن نعززها بمشروعات مملوسة لبناء سلام طويل الأمد معا".. مضيفا أن "هذه ستكون هي رسالتي عندما أزور العراق في غضون أشهر قليلة."