ماكرون يعتزم زيارة العراق في وقت لاحق من هذا العام

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الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون- أرشيفيةوكالات:
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أنه يعتزم زيارة العراق خلال الأشهر المقبلة ، حيث ستشارك فرنسا في جهود إعادة إعماره.
وقال ماكرون - في مؤتمرصحفي مع نظيره العراقي برهم صالح في العاصمة الفرنسية باريس حسبما ذكرت قناة (يورونيوز) الإخبارية الأوروبية - إن
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