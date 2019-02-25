كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير تركي بن عبدالرحمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ونائب أمير المنطقة الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عقب صلاة عصر اليوم الاثنين، صلاة الميت على والدة الأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز -رحمها الله- وذلك في جامع الملك خالد بالرياض.

كما أدى الصلاة كل من الأمير فيصل بن بندر بن خالد بن عبدالعزيز، والأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز ابن الفقيدة، وعدد من أصحاب السمو الأمراء، وجمع من المواطنين.

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وكان الديوان الملكي أعلن -في بيان له أصدره في وقت سابق اليوم- وفاة والدة الأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.

وجاء نص بيان الديوان الملكي كالتالي: «انتقلت إلى رحمة الله –تعالى- والدة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها -إن شاء الله- اليوم الاثنين الموافق 20/6/1440هـ، بعد صلاة العصر في جامع الملك خالد في مدينة الرياض.. تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته.. إنا لله وإنا إليه راجعون».