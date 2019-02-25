كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس العراقي: سنحاكم 13 داعشياً فرنسياً اعتقلوا في سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الإثنين، أن بلاده ستحاكم 13 فرنسياً قُبض عليهم أثناء قتالهم في صفوف تنظيم داعش في سوريا.

وأعلن صالح خلال مؤتمر صحافي بعد محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، "مقاضاة المقاتلين الذين سُلموا إلى بغداد من قبل القوات الكردية في سوريا، بموجب أحكام القانون العراقي".

وأعلنت السلطات العراقية، أمس الأحد، أنها تسلمت منذ الخميس 280 مقاتلاً عراقياً في تنظيم داعش من قوات سوريا الديموقراطية.

وسبق للعراق الذي حاكم مئات الأجانب من مقاتلي تنظيم داعش، أن استقبل مقاتلين متطرفين اعتقلوا على الأراضي السورية.

وفي أغسطس الماضي، حضرت الوكالة الفرنسية محاكمة الفرنسي لحسن قبوج، الذي أكد للقضاة العراقيين أنه اعتُقل من جانب الجيش السوري الحر، قبل أن ينقله جنود أمريكيون إلى العراق.

ومحاكمة هؤلاء في العراق ستضمن لدول المقاتلين المتطرفين المفترضين الأصلية، أحكاماً أشد بكثير من المحاكم الغربية، بحسب ما تشير مصادر عدة.