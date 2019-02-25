كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكويت تكسر رقمين قياسيين احتفالاً بعيدها الوطني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترفرف أعلام الكويت اليوم في شوارع البلاد، احتفالاً بالعيد الوطني الـ 58، إذ احتفلت بعض الجهات الكويتية بهذا اليوم، بكسر رقمين قياسيين جديدين خلال شهر فبراير 2019.

وكان موقع غينيس قد أعلن عن تحقيق جامعة "الشرق الأوسط الأمريكية" بالكويت رقماً قياسياً، بتاريخ 18 فبراير/ 2019، "بإنشاء أكبر لوحة فسيفسائية من القمصان لتشكيل علم"، إذ صمم طلاب الجامعة "5160 قميصاً" وشكلوا منها العلم الكويتي الذي وصلت مساحته إلى "1570.55 متراً مربعاً".

أما فيما يتعلق بالرقم القياسي الثاني، فاستطاعت الكويت، بتاريخ 10 فبراير 2019، جمع أكبر عدد من الناس الذين يحملون الرايات، إذ "بلغ طول العلم 2019 متراً، ووصل عدد المشاركين في حمل الراية إلى 3795 شخصاً"، بحسب موقع غينيس الرسمي.