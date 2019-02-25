كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصر والسعودية تركزان على قضية فلسطين في القمة العربية الأوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ركز كبار القادة المصريين والسعوديين على فلسطين خلال قمة الأحد بين الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي.

وقد دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القمة الافتتاحية التي عقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية ، إلى حل شامل للقضية الفلسطينية. وأكد أن القوى الإقليمية لها دور في عدم القدرة على حل الصراعات في ليبيا واليمن خلال القمة تحت عنوان "الاستثمار في الاستقرار".

ومن جانبه ، قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إن فلسطين ذات "أولوية" للدول العربية ، مضيفًا أن بلاده تريد حلًا سلميًا للنزاع اليمني بموجب مبادرة من دول الخليج.

ودعا عبد العزيز إلى اتخاذ إجراءات دولية مشتركة ضد إيران ، التي أدانها بتهمة "إطلاق الصواريخ الباليستية على الأراضي السعودية وتهديد أمن البحر الأحمر".

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كما افتتحت القمة الأوروبية العربية الأولى في مدينة شرم الشيخ المصرية على البحر الأحمر يوم الأحد وسط إقبال كبير من المسؤولين الأوروبيين.

ومن المتوقع أن يشارك في الاجتماع قادة مصر والسعودية والكويت والبحرين والعراق وفلسطين وتونس واليمن وليبيا والصومال وجيبوتي.

وسيترأس رؤساء الوزراء وفود من لبنان والمغرب ، في حين سيمثل وزراء خارجية كل من الأردن والسودان وموريتانيا وجزر القمر.

كما سيرأس وفد قطر إلى جامعة الدول العربية إبراهيم السهلاوي وفد وفد الدولة الخليجية إلى القمة ، بينما يمثل الإمارات العربية المتحدة حاكم منطقة الفجيرة.