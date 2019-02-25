كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد قطرى يشارك بشكل مفاجئ في مؤتمر مكافحة الإرهاب في الاقصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشارك وفد من أعضاء مجلس الشورى القطري بشكل مفاجئ في مؤتمر مكافحة الإرهاب التابع للاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة في الأقصر الذي يستهدف الأمن في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، حسبما أفادت وكالة الأنباء القطرية.

وجاءت مشاركة قطر مفاجئة ، حيث أن العلاقات بين قطر ومصر غير موجودة بعد أن أعلنت مصرو المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين قطع العلاقات مع قطر منذ أكثر من عام بسبب دعم الإمارة الخليجية للمنظمات الإرهابية.

كما أشارت اللجنة الرباعية لمقاطعة قطر إلى ارتباط الدوحة القوي بإيران ، التي تشارك في التدخل في الشؤون العربية ، بالإضافة إلى تورطها في العديد من المؤامرات الإرهابية. وكان هذا الرفض مدعومًا بمعتقدات الدول بأن روابط قطر مع الجماعات الإرهابية مثل تنظيم القاعدة وحزب الله اللبناني المدعوم من إيران يجب أن تكون مُقيَّدة إلى الأبد.

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حيث أكدت بلدان المقاطعة أنها لن تستأنف العلاقات مع قطر إلا إذا استجابت لمطالبها ، وخاصة الحد من جميع التسهيلات المقدمة لجماعة الإخوان المسلمين.

وعقد المؤتمر الإقليمي للاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع مجلس النواب المصري ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وجاء هذا التعاون في إطار الجهود التي بذلها الفريق الاستشاري الرفيع المستوى التابع للاتحاد البرلماني الدولي المعني بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

حيث يعقد مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة ، الذي يستضيف رئيس البرلمان المصري علي عبد العال من بين 120 نائباً عربياً ، في الأقصر ابتداءً من الاثنين 25 فبراير حتى الخميس 28 فبراير. وستعقد عدة جلسات لمناقشة سبل الوقوف ضد الإرهاب الإقليمي.