كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كاراكاس تتهم أمريكا بالحصار الاقتصادي والحرب ضد فنزويلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الفنزويلي، جورج أرياسا، خلال مقابلة في مدينة نيويورك اليوم الإثنين، إن الحصار الأمريكي على فنزويلا يتسبب في معاناة الشعب الفنزويلي ويجب أن ينتهي.

وأضاف "أرياسا" لـبرنامج "الديمقراطية الآن": "السبب الرئيسي وراء مشاكل اقتصادنا هو الهجوم الدولي، وتحديدًا هذا الحصار والعقوبات من الولايات المتحدة. يترجم هذا الحصار إلى معاناة العديد من الفنزويليين ويجب وقف هذا".

وشدد وزير الخارجية الفنزويلي، على أن الحصار الأمريكي لا يزال هو السبب الرئيسي للأزمة الاقتصادية في البلاد. موضحًا: "لدينا أزمة اقتصادية. هل كان هناك سوء إدارة؟ ربما. لسنا حكومة كاملة، ومن الصعب جدًا معرفة القرارات التي تُتخذ عندما يكون اقتصادك تحت العدوان، عندما تكون هناك حرب اقتصادية ضد اقتصادك".

وأشار وزير الخارجية، إلى أنه لولا العقوبات والحصار الأمريكي، فإن قادة البلاد سيكونون قادرين على إدارة الاقتصاد. مؤكدًا: "لو كان لدينا 30 مليار دولار تكلفها هذا الحصار على مدار عام ونصف العام و 15 مليار دولار تمثلها شركاتنا Citgo في قيمة الأصول، ستكون الأمور مختلفة جدا".