كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البيان الختامي للقمة العربية الأوروبية بشرم الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت القمة العربية الأوروبية الأولى في شرم الشيخ أعمالها اليوم الاثنين، وأعلن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أنه سيتم الاتفاق على عقد القمة “العربية الأوروبية” المقبلة في بروكسل عام 2022.

وقال السيسي، في كلمته خلال ختام أعمال القمة: “تجدون الآن أمامكم مشروع البيان الختامي للقمة العربية الأوروبية، الذي قام كبار المسؤولين بالتفاوض حوله على مدار الأيام الماضية، ويعكس أبرز القضايا الاستراتيجية التي تهم الجانبين العربي والأوروبي”.

وأضاف: “أهم القضايا الاستراتيجية هي تعزيز الشراكة العربية الأوروبية، وتطوير التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات، وسبل مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المشتركة، فضلا عن القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك”.

Advertisements

وتابع: “أخيرا، وليس آخرا الاتفاق على عقد القمة المقبلة في بروكسل عام 2022”.

وتضمن البيان الختامي للقمة الاتفاق على عدة أمور أولها: تعزيز الشراكة العربية الأوروبية ودعم نظام دولي حقيقي ومتعدد الأطراف والاتفاق على حل الأزمة الليبية المعروف باتفاق الصخيرات والترحيب باتفاق ستوكهولم لوقف النار في الحديدة في اليمن، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية في اليمن والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والسماح بوصول المساعدات الإنسانية في اليمن ومواجهة المقاتلين الأجانب.

كما تضمن البيان الختامي أيضاً التزام الجانبين بالتعاون في مجال وقف الهجرة غير الشرعية والعمل على تجفيف مصادر دعم الجماعات والتنظيمات الإرهابية ومنع التحريض على الكراهية والعنصرية.

وجدد البيان الالتزام بالمواقف المشتركة بعملية السلام في الشرق الأوسط وعدم شرعية المستوطنات والالتزام بحل الدولتين وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل، وحل الأزمة السورية بما يقتضي انتقالاً سياسياً حقيقياً يتوافق مع القرارات الدولية ذات الصلة.