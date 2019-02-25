كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "توسك": تعاون مشترك بين الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية بشأن حماية الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، أن الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، قد اتفقا على تعزيز العمل المشترك بشأن مراقبة الحدود ووضع حد للتهريب والاتجار بالبشر.

ووفقًا لما ذكره "توسك"، في مؤتمر صحفي: "وافق القادة على التعاون والتنسيق في عدد من القضايا الأمنية ومراقبة الحدود... حول مراقبة الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية، وسنزيد من جهودنا المشتركة لمنع تهريب البشر والقضاء على الاتجار بالبشر ومكافحة الذين يستغلون الضعفاء".

وأضاف "توسك"، أن الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية سيعملان معاً لمعالجة أسباب التطرف، وسيزيدان من جهود "مكافحة حركة المقاتلين الإرهابيين الأجانب" عبر الحدود.

وشدد رئيس المجلس الأوروبي، على ضرورة قطع كل الدعم للمتطرفين العنيفين.