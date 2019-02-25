كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توقعات بحضور الرئيس السوري القمة العربية المقبلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد عناني، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن عودة سوريا إلى الجامعة العربية مسألة وقت، لأن معظم الدول العربية ترغب في عودة دمشق لمحيطها الإقليمي والعربي.

وتوقع عناني في الوقت نفسه حضور الرئيس السوري بشار الأسد القمة العربية المقبلة.

وأضاف في تصريحات لـوكالة "سبوتنيك" تعليقا على دعوة الرئيس السيسي خلال القمة العربية الأوروبية التي تختم فعاليتها، الاثنين، للاتحاد الأوروبي للاتفاق على "مقاربة شاملة" لمكافحة الإرهاب، أن الدول الأوروبية تعول كثيرا على الدول العربية في ملف مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية لتأثيرها المباشر على أمن دول الاتحاد الأوروبي.

وأشار عناني إلى أن هناك اختلافا في تعريف الإرهاب بين الدول الأوروبية والعربية.

وقال إن "بريطانيا مثلا لا تعتبر جماعة الإخوان المسلمين إرهابية، فيما تعدها كثير من الدول العربية مهددة للأمن، معربا عن اعتقاده في التوصل لتفاهمات واتفاق حول تعريف محدد للإرهاب وبالتالي فرض عقوبات على الدول التي تُعتبر ملاذا للجماعات الإرهابية".