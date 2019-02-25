كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "العدل الدولية" تقضي بإنهاء سيطرة بريطانيا على أرخبيل تشاغوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في حكم تاريخي، قضت محكمة العدل الدولية، بأن "المملكة المتحدة ملزمة بإنهاء إدارتها لأرخبيل تشاغوس بأسرع ما يمكن، وأنه يجب على جميع الدول الأعضاء التعاون مع الأمم المتحدة لإكمال إنهاء الاستعمار في موريشيوس".

ويقرر الحكم الرسمي - غير الملزم - نزاعًا دام عقودًا على تهجير بريطانيا لسكان جزر تشاغوس لإفساح المجال لإنشاء قاعدة عسكرية أمريكية في دييغو غارسيا، أكبر جزيرة داخل الأرخبيل، مع حكم المحكمة العليا للأمم المتحدة لم يكن إنهاء الاستعمار القسري قانونيًا.