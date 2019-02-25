الحموشي يصرف مكافأة مالية لشرطي رفض رشوة من تاجر مخدرات

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن صرف منحة مالية لأحد الموظفين التابعين لها بإقليم العرائش مكافأة له على رفضه قبول رشوة من أحد تجار المخدرات.

وكشفت المديرية في بلاغ لها اليوم الإثنين، أن عبد اللطيف الحموشي، المدير العام للأمن الوطني، قد وجه تنويها لمفتش الشرطة الذي يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة العرائش مع صرف مكافأة مالية له، وذلك “تقديرا لحسه المهني، المتميز، وتحليه بمبادئ النزاهة والإستقامة أثناء مزاولته لمهامه”.

وكان شخص من ذوي السوابق القضائية، بحسب المصدر ذاته، قد عرض على مفتش الشرطة المذكور مبالغ مالية على سبيل الرشوة لتسهيل تهريب كمية من المخدرات من ساحل العرائش، كما مكنه من هاتف محمول للتحضي لهذه العملية، ما دفع بالشرطي إلى إعلام رؤسائه الإداريين والسلطات القضائية المختصة بكل تفاصيل هذه العملية.

وأسفرت إجراءات البحث القضائي المنجزة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، عن توقيف المشتبه به في حالة تلبس بتسليم مبلغ الرشوة، وذلك بالتزامن مع مواصلة الأبحاث والتحريات في هذه القضية بغرض الكشف عن الشبكة الإجرامية التي يشتبه في كونها تنشط في مجال تهريب المخدرات.

وحسب المديرية، فقد تم الإحتفاظ بالشخص الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي، في انتظار عرضه على أنظار النيابة العامة.